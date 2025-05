Rapina coppia sulla passeggiata di Nervi arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 58 anni italiano responsabile di una rapina ai danni di una coppia di anziani, avvenuta il 22 aprile sulla passeggiata di Nervi. L'uomo ha aggredito il marito con un oggetto, minacciando e svaligiando la coppia. L'arresto segue indagini che hanno portato alla sua identificazione e cattura.

La polizia ha arrestato un 58enne italiano, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una coppia di anziani settantenni, avvenuta lo scorso 22 aprile sulla passeggiata di Nervi, all'altezza del tunnel che porta alla stazione. Quel giorno il marito è stato colpito dal 58enne con una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Rapina coppia sulla passeggiata di Nervi, arrestato

Coppia nei guai per rapina. Lui torna libero

Una coppia è finita nei guai a Grosseto, con due arresti in due settimane: prima per armi, droga e soldi, poi per tentata rapina.

