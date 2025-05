Raid nella tabaccheria nel cuore della notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì, cinque malviventi hanno messo a segno un rapido furto nella tabaccheria di via De Nicola a Pontedera. Il blitz, avvenuto intorno alle 1.30, è durato pochi minuti, lasciando poche tracce e creando preoccupazione nel quartiere di Fuori del Ponte.

PONTEDERA Sono bastati pochissimi minuti ai ladri che l’altra notte, tra mercoledì e giovedì, hanno compiuto un furto alla tabaccheria di via De Nicola, nel quartiere di Fuori del ponte. Erano circa le 1.30 di giovedì quando cinque persone hanno preso di mira la tabaccheria che si affaccia sul parcheggio di via De Nicola. Due macchine sono arrivate davanti all’attività, i ladri sono scesi e hanno subito manomesso le due telecamere di videosorveglianza esterne. Poi hanno divelto l’inferriata e rotto un vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raid nella tabaccheria nel cuore della notte

