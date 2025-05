Raid al circolo del Pd portati via manifesti del referendum e bandiere

Un brutto risveglio ha colpito i militanti del circolo del Pd Portuense a Roma, dopo un raid vandalico avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio. Ignoti hanno danneggiato i manifesti del referendum e portato via bandiere, lasciando un segno tangibile di intolleranza e provocazione nel cuore della comunità. L'incidente solleva interrogativi sulla libertà di espressione e il rispetto per le opinioni politiche.

Un atto vandalico avvenuto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio. Brutto risveglio per i militanti del circolo del Pd Portuense, su via Pietro Venturi, 33, a Roma. Ignoti, infatti, hanno danneggiato i manifesti affissi fuori dalla struttura.

