Raid al circolo del Pd, portati via manifesti del referendum e bandiere

Tra la notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio, ignoti hanno vandalizzato il circolo del Pd a Portuense, a Roma, portando via manifesti e bandiere del referendum. Il raid ha danneggiato gli striscioni e le insegne affissi all'esterno della sede di via Pietro Venturi, provocando vivo sdegno tra i militanti. L'atto vandalico ha rappresentato un brutto risveglio per il circolo, alimentando preoccupazioni per la sicurezza e la libertà di espressione politica

Un atto vandalico ha colpito il circolo del PD di Portuense tra la notte di venerdì 23 e sabato 24 maggio, danneggiando manifesti e bandiere del referendum.

