Rai l' ad Rossi | TeleMeloni? L' azienda garantisce pluralità Inaspettato l' exploit di De Martino e su Amadeus

L'amministratore delegato di Rai, Giampaolo Rossi, ha sottolineato l'impegno dell'azienda a garantire pluralità e innovazione nel panorama televisivo. Intervistato al Festival della TV di Dogliani dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, ha evidenziato con entusiasmo l'inaspettato successo di De Martino e di Amadeus, segnando un nuovo capitolo di exploit per la rete pubblica.

L'ad Rai Giampaolo Rossi, intervenendo al festival della Tv di Dogliani intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Rai, l'ad Rossi: "TeleMeloni? L'azienda garantisce pluralità. Inaspettato l'exploit di De Martino e su Amadeus..."

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rai, l'ad Rossi: "Nessuna TeleMeloni, solo pluralismo. Inaspettato l'exploit di De Martino e su Amadeus..."

Giampaolo Rossi, nuovo amministratore delegato di Rai, sottolinea l’importanza del pluralismo e della libertà di pensiero, senza imposizioni di telepromozioni.

Mobilitazione PD davanti alle sedi Rai, lunedì 19 maggio, per protestare contro il blackout informativo sul Referendum: ”Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”

Il Partito Democratico scenderà in piazza lunedì 19 maggio davanti alle sedi Rai per denunciare il blackout informativo sul referendum dell’8 e 9 giugno.

Mobilitazione PD davanti alle sedi Rai lunedì 19 maggio per protestare contro il blackout informativo sul Referendum: ”Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”

Il Partito Democratico scende in piazza lunedì 19 maggio davanti alle sedi Rai per protestare contro il blackout informativo sul Referendum dell’8 e 9 giugno.

Referendum, Schlein davanti alla Rai: “Basta silenzio di Telemeloni, i cittadini vanno informati”

Video Referendum, Schlein davanti alla Rai: “Basta silenzio di Telemeloni, i cittadini vanno informati” Video Referendum, Schlein davanti alla Rai: “Basta silenzio di Telemeloni, i cittadini vanno informati”

Cosa riportano altre fonti

Rossi, ‘la Rai non è TeleMeloni, garantisce pluralità’

Riporta msn.com: (ANSA) - DOGLIANI, 24 MAG - "Il tema non è quello della liberazione della Rai dall'essere TeleMeloni, ma del riequilibrio ...

Rai, l'a.d. Rossi: «Quando se ne è andato Amadeus, nessuno pensava all'exploit di De Martino. E per Fiorello la porta è sempre aperta»

Si legge su msn.com: Intervistato dal direttore del Corriere Luciano Fontana, il dirigente analizza la situazione della televisione di Stato: «Telemeloni? No, c'è più riequilibrio » ...

Rai, Rossi: “È in grande cambiamento, affronta sfide ed è leader negli ascolti”

Riporta msn.com: L'ad Giampaolo Rossi parla del futuro della Rai: “Sarà una Rai in grande cambiamento, una Rai che affronta i grandi temi del digitale, una Rai che si sta ...