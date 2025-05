Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano | era scomparso ieri indagini in corso

Un ragazzo fiorentino di 27 anni, scomparso ieri, è stato trovato morto in un bosco di Rosignano, vicino all'abitazione di una famigliare. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso, nessuna ipotesi è esclusa. La comunità è sconvolta da questa tragedia che desta numerosi interrogativi.

Il cadavere di un ragazzo fiorentino di 27 anni, scomparso di ieri, è stato trovato in un'area boscosa di Rosignano (Livorno), a poca distanza dall'abitazione di una familiare. Indagini in corso per capire le cause della morte, nessuna pista esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano: era scomparso ieri, indagini in corso

Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano: era scomparso ieri, indagini in corso

Livorno, ragazzo di 27 anni trovato morto nel bosco: era scomparso da ieri sera

Livorno, trovato morto a 27 anni nel bosco: era scomparso da ieri sera

