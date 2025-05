Quello che è successo è sconvolgente Meno male che c’è Elio Germano a parlare per noi Salta un film al mese è complicato | parla Alessandro Borghi

Le parole di Elio Germano, pronunciate durante i David di Donatello e alla cerimonia al Quirinale, sono state eclatanti e davvero sconvolgenti. In un contesto complesso, il suo intervento ha risuonato forte, con il supporto di Alessandro Borghi e altri colleghi, suscitando riflessioni profonde sulla situazione attuale del cinema e della cultura italiana.

Non sono passate di certo inosservate le parole di Elio Germano, in occasione della recente premiazione ai David di Donatello e alla cerimonia che si è tenuta prima al Quirinale al cospetto del Presidente Mattarella e del ministro della Cultura Giuli. Parole che hanno colpito anche il collega Alessandro Borghi, come ha dichiarato in una intervista a La Repubblica, in occasione della sua partecipazione a Cannes con “Testa o croce”. “Il cinema è davvero in crisi e riteniamo che il ministero della Cultura abbia una grossa responsabilità in questo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quello che è successo è sconvolgente. Meno male che c’è Elio Germano a parlare per noi. Salta un film al mese, è complicato”: parla Alessandro Borghi

