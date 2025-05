Quelle scritte rosse Ztl attiva ma sono varchi dello Scudo Verde Che confusione

A Firenze, la confusione tra scritte rosse ZTL attive e i varchi dello scudo verde crea sconcerto tra automobilisti e residenti. Venerdì sera, sulla viale Gori, un episodio evidenzia come la segnaletica poco chiara possa generare dubbi e sanzioni. Una possa esempio di questa complessità nel traffico cittadino, tra restrizioni e indicazioni poco intuitive.

Firenze, 24 maggio 2025 – Venerdì sera, viale Gori, si affianca una Peugeot del 2019 con tre giovani dall’accento aretino: “Per andare al piazzale Michelangelo?” “L’avete presa un po’ lunga ragazzi, comunque la cosa migliore è prender l’Indiano, uscire in fondo alla Fi-Pi-Li, seguire per Siena e da Porta Romana imboccare il viale dei Colli”. “Ma siamo appena usciti dalla Fi-Pi-Li e c’era il cartello ‘ Ztl attiva ’, prima si era provato a uscire a Firenze Sud: stessa cosa.”. “Ma no! Quel cartello indica lo Scudo verde, varrà da giugno solo per le macchine più vecchie e inquinanti! Vi confondete con la Ztl del centro, è un’altra cosa!”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quelle scritte rosse “Ztl attiva”, ma sono varchi dello Scudo Verde. “Che confusione”

