quella musica che si alza dal buio tradito da una malattia alle mani compone ancora per un laboratorio

Dalla lotta tra malattia e passione nasce una musica che trasforma il dolore in canto collettivo. Quando le dita tradiscono, il cuore continua a suonare. È in questo momento di crisi che riparte Massimo Fantoni, produttore e autore aretino, fondatore degli Otto'p'notri, dimostrando come la forza dell’arte possa superare ogni ostacolo.

La musica che trasforma il dolore in canto collettivo. C'è un momento in cui il suono si spezza, le dita non rispondono più. E, se sei un chitarrista, quello è probabilmente l'istante più brutto della tua vita. Da lì riparte Massimo Fantoni, produttore e autore aretino, fondatore degli Otto'p'notri nel 1991 e collaboratore di artisti come Chimenti, Benvegnù, Almamegretta, Lindo Ferretti, De sio. Oggi guida un pulmino e un laboratorio musicale per persone con disabilità . Dal momento più buio è nata un'armonia nuova, più forte di qualsiasi assolo.

