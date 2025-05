Quattro ragazzini trovano portafogli al centro commerciale e lo restituiscono | Siete un esempio di senso civico

Quattro giovani di Castano Primo hanno dimostrato grande onestà e senso civico: trovando un portafoglio smarrito al centro commerciale, lo hanno restituito integro ai proprietari. Il loro gesto è un esempio positivo, dimostrando che anche i più giovani possono fare la differenza con integrità e rispetto per gli altri.

Castano Primo (Milano) – Quattro ragazzi di Castano Primo hanno saputo distinguersi per onestà e senso civico. Durante un pomeriggio trascorso in un centro commerciale di Castano, si sono imbattuti in un portafogli smarrito. All’interno diverse banconote e documenti personali del legittimo proprietario. I quattro ragazzi non hanno esitato un istante. Senza trattenere nulla, si sono diretti verso la cassa del supermercato e hanno consegnato il portafogli al personale, affinché potesse essere restituito a chi l’aveva perduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quattro ragazzini trovano portafogli al centro commerciale e lo restituiscono: “Siete un esempio di senso civico”

