Quarto binario | riecco le ruspe tocca all’ex bar della stazione

Le ruspe dell’impresa Luigi Notari Spa tornano all’ex bar della stazione di Vanzago, segnando l’avvio dei lavori per il quarto binario sulla linea Rho-Parabiago. Questa operazione, coordinata durante l’interruzione del servizio, rappresenta un importante passo nel potenziamento infrastrutturale della linea, migliorando così la mobilità e i collegamenti nella zona.

Le ruspe dell’impresa Luigi Notari Spa tornano in stazione a Vanzago. L’appaltatore dei lavori per la costruzione del quarto binario sulla linea ferroviaria Rho-Parabiago, approfittando dell’interruzione del servizio ferroviario per lavori di potenziamento infrastrutturale della linea, in programma dalle ore 22.40 di oggi alle ore 5.30 di lunedì, demolirà l’ex-bar della stazione, i servizi igienici e il piccolo deposito. Da lunedì resterà solamente l’edificio della stazione con la sala d’aspetto e quello accanto che saranno demoliti nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it