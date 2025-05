Quartetti classici jazz e swing E omaggio a Francesco De Gregori

Nei concerti di oggi in Brianza, si uniscono la raffinata musica classica di Mozart e Shostakovich, lo swing delle big band e un omaggio a Francesco De Gregori. Un viaggio musicale variegato, che spazia dal quartetto d’archi alle atmosfere jazz, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati. Appuntamento alle 21 a Carate per una serata ricca di emozioni.

La grande classica, con brani di Mozart e Shostakovich interpretati da un quartetto d’archi. Ma anche lo swing dell’epoca delle big band e un omaggio al capolavoro principale di Francesco De Gregori. Giornata di concerti per tutti i gusti oggi in Brianza. Stasera alle 21 a Carate sarĂ la suggestiva Basilica romanica di Agliate a fare da scenario per l’esibizione del Quartetto Guadagnini, composto da Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini ai violini, Matteo Rocchi alla viola e Alessandra Cefaliello al violoncello: la formazione suonerĂ il quartetto “Dissonances“ di Mozart, il quartetto d’archi numero 8 opera 110 di Dmitrij Shostakovich e il “Langsamer Satz“ di Anton Webern. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quartetti classici, jazz e swing. E omaggio a Francesco De Gregori

