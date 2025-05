Quando ricerca didattica e tecnica si uniscono con un obiettivo comune, nasce l’eccellenza. Alla Maestro Martino Food Academy, la pasticceria è un linguaggio e un metodo per creare il prodotto del futuro. Il progetto “La Brioche Perfetta”, ideato all’interno dell’accademia diretta da Carlo Cracco, ne è la dimostrazione concreta e innovativa.

Alla Maestro Martino Food Academy la pasticceria non è solo una questione di ricette: è un linguaggio, un metodo, un modo per costruire il prodotto del futuro con studio e tecnica. E il progetto “La Brioche Perfetta”, nato all’interno dell’accademia – guidata da Carlo Cracco – è la dimostrazione concreta di come la formazione gastronomica possa fondere artigianalità, la scienza legata alla pasticceria e una visione imprenditoriale con risvolti etici. Presentata ufficialmente il 14 maggio al TOG Bistrot dal pastry chef Daniele Fiora (Cracco in Galleria), la “Brioche Perfetta” è il frutto di un anno di lavoro corale che ha coinvolto studenti, chef, aziende partner (Molino Dallagiovanna, RoboQbo, Irinox, Koppert Cress, Valko Italia) e tecnologi alimentari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it