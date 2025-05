Quando musica fa rima con natura Musart a Pratolino sbocciano le star

Quando musica e natura si incontrano, la magia prende vita. A Pratolino, Musart fa sbocciare le star: i biglietti per Allevi con l’Orchestra Italiana (19 luglio) stanno andando a ruba, così come la reunion dei Gatti Mézzi (24 luglio). Un’estate di eventi imperdibili, tra classica, indie e storie di musica che fanno sognare.

I biglietti per il concerto di Allevi (19 luglio), affiancato dall'Orchestra Sinfonica Italiana, stanno andando a ruba, ma pure la prima data della reunion dei Gatti Mézzi, ovvero Francesco Bottai e Tommaso Novi, (24 luglio) è un live imperdibile per gli appassionati del genere. Roberto Vecchioni è ormai un 'amico' del festival dove già l'anno passato ha fatto il tutto esaurito. Loredana Bertè (21 luglio), con i suoi capelli azzurri e la grinta di una ragazzina, tutte le volte che sale sul palco dà vita a una festa 'ribelle' (come il nome del suo tour '50 da ribelle') mentre il pop in salsa partenopea di Nino D'Angelo (17 luglio) è il party anni Ottanta che piace tanto ai boomer quando alla Gen Z.

In un nuovo video pubblicato da Kensington Palace su Instagram la principessa del Galles invita a riscoprire lo straordinario potere della natura e i suoi benefici su corpo e mente. Perché il contatto con gli ambienti naturali fa star bene e allenta lo stress? Le risposte della scienza

In un recente video su Instagram, la principessa del Galles, Kate Middleton, invita a riscoprire il potere benefico della natura per corpo e mente.

Leone fa rima con tradizione: “Famiglia è l’unione tra uomo e donna”, “Niente selfie sono il Papa”

Nel cuore della tradizione, Papa Leone XIV avanza con fermezza, celebrando l'unione tra uomo e donna e rifiutando il narcisismo del moderno.

Lo sport fa rima con integrazione. La missione di “Nuovi orizzonti“

Lo sport è un potente veicolo di integrazione sociale, e "Nuovi Orizzonti" nasce per sfruttare questa forza.

Musica Per Smettere Di Pensare E Calmare La Mente - Musica Rilassante il Cervello.

Video Musica Per Smettere Di Pensare E Calmare La Mente - Musica Rilassante il Cervello. Video Musica Per Smettere Di Pensare E Calmare La Mente - Musica Rilassante il Cervello.

