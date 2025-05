Quando MotoGP e F1 oggi 24 maggio | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 24 maggio, prosegue il weekend dedicato ai motori con qualifiche e Sprint Race del GP di Gran Bretagna in MotoGP e le qualifiche del GP di Monaco in F1. Scopri orari, streaming e programmi TV su TV8 e Sky, per vivere al massimo questa giornata ricca di emozioni e adrenalina su due e quattro ruote.

Oggi sabato 24 maggio prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda la MotoGP, alle qualifiche del GP di Monaco per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Silverstone e Montecarlo. I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (24 maggio): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

