Quando finisce la scuola | lezioni anno scolastico 2024 25 quasi al termine Le date per regione

Con l’arrivo di giugno, si avvicina la fine dell’anno scolastico 2024/25. Le date di chiusura delle scuole variano tra le regioni italiane, segnando il momento di inizio delle vacanze estive per studenti e insegnanti. Mentre si avvicina l’ultimo giorno di lezione, quasi tutte le regioni hanno ormai delineato i calendari ufficiali per concludere l’anno scolastico.

Con l’arrivo di giugno, si avvicina il termine delle lezioni per l’anno scolastico 202425. Gli studenti non impegnati con gli Esami di Stato iniziano il conto alla rovescia verso le vacanze estive. Tra circa tre mesi si riparte e quasi tutte le Regioni hanno deliberato i calendari per il prossimo anno scolastico. L'articolo Quando finisce la scuola: lezioni anno scolastico 202425 quasi al termine. Le date per regione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

