Quando finirà il maltempo e inizierà davvero il caldo estivo | le previsioni meteo

Il maltempo si sta lentamente sciogliendo e, da giovedì 29 maggio, l’anticiclone africano porterà sole e temperature sopra i 30°C. Dopo temporali e freddo, l’estate 2025 entra nel vivo: prepariamoci a giornate calde e soleggiate. Le previsioni meteo annunciano un definitivo assaggio di estate, segnando la fine del maltempo e l’inizio della stagione più calda dell’anno.

Il maltempo sta per concludersi: dopo gli ultimi temporali tra sabato e mercoledì, da giovedì 29 maggio arriverà l'anticiclone africano. Le previsioni meteo annunciano sole e temperature oltre i 30°C: inizia finalmente l'estate 2025.

