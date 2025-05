Quando arriva il caldo La previsione di Giuliacci | ora c' è la data

Con l'avvicinarsi del caldo, la previsione di Giuliacci annuncia l'ultima ondata primaverile in Italia. Prima del cambio di stagione, due perturbazioni porteranno instabilità e pioggia: la prima tra 26 e 27 maggio al Centro-Nord, la seconda tra il 29 e il 30 maggio. Prepariamoci a un finale di primavera all'insegna del maltempo.

Ultima chiamata per la primavera che saluterà l'Italia con un finale all'insegna dell'instabilità. Due perturbazioni attraverseranno la Penisola prima del cambio di stagione: la prima, tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, porterà rovesci e temporali al Centro-Nord; la seconda, tra giovedì 29 e venerdì 30, colpirà invece il centro-sud con nuovi acquazzoni. Ma il tempo sta per voltare pagina, come assicura Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it. Con l'allontanarsi dell'ultima perturbazione, tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, farà capolino l'anticiclone nord-africano. 🔗 Leggi su Iltempo.it