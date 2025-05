Qualiano | abbandonata guaina per tetti nei pressi della Villa Comunale

Mentre Qualiano celebrava lo scudetto del Napoli, attorno alla Villa Comunale si sono scoperte nuove tracce di abbandono di materiali pericolosi. Tra questi, una guaina per tetti lasciata incautamente in bella vista, simbolo di pratiche di ristrutturazione abusiva e degrado. Un’ulteriore segnalazione che evidenzia il crescente problema di gestione dei materiali e la necessità di interventi più incisivi.

Mentre la cittĂ di Qualiano festeggiava allegramente lo scudetto del Napoli, i farabutti della ristrutturazione abusiva depositavano la guaina per tetti in bella vista. Una nuova segnalazione di abbandono di materiali speciali pericolosi nei pressi della Villa Comunale di Qualiano. Questa volta a colpire sono i farabutti della ristrutturazione abusi, scaricando a terra un bel po’ di guaina impermeabilizzante per i tetti. Non si sono nemmeno sprecati a raggiungere i soliti luoghi di abbandono. Hanno ben pensato di lasciarli in bella vista come un monumento al degrado. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it