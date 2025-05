Pulizia dei parchi e lavori socialmente utili | si cercano giovani pronti a fare fatica

Sono aperte le iscrizioni per il progetto “Ci sto? Affare fatica!”: un'opportunità per i giovani pronti a dedicarsi alla pulizia dei parchi e a lavori socialmente utili. L’iniziativa, finanziata dai comuni della Marca e gestita dalla Cooperativa Kirikù, invita i partecipanti a impegnarsi in attività di cura del territorio e sensibilizzazione sociale. Un’occasione per fare la differenza e vivere un’esperienza significativa.

Giovedì 15 maggio sono state aperte le iscrizioni per la nuova annualità del progetto “Ci sto? Affare fatica!”, finanziata dalle amministrazioni comunali del territorio. Anche quest’anno nella Marca la gestione di questa iniziativa nazionale è affidata alla Cooperativa Kirikù, che per sette. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pulizia dei parchi e lavori socialmente utili: si cercano giovani pronti a fare fatica

