PSG Reims forfait dell’ultimo minuto per Luis Enrique | Kvaratskhelia si accomoda in panchina! Ecco il motivo e cos’è successo

Nel fine settimana, il PSG ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto a Luis Enrique per la sfida contro Reims, mentre Kvaratskhelia si è accomodato in panchina. Ecco cosa è successo e le possibili conseguenze per la gara di Coppa di Francia, con l’attenzione rivolta anche al prossimo impegno con l’Inter.

PSG Reims, forfait dell’ultimo minuto per Luis Enrique: Kvaratskhelia si accomoda in panchina! Ecco il motivo. A rischio con l’Inter?. Cambio dell’ultimo momento prima dell’inizio di PSG Reims, finale di Coppa di Francia. Khvicha Kvaratskhelia dà forfait e si accomoda in panchina nonostante fosse inizialmente presente nella distinta della formazione ufficiale scelta da Luis Enrique. L’ex Napoli si accomoda comunque in panchina e le sue condizioni non preoccupano affatto in vista della finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Reims, forfait dell’ultimo minuto per Luis Enrique: Kvaratskhelia si accomoda in panchina! Ecco il motivo e cos’è successo

