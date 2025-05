Psg Inter come sta Lautaro Martinez? Ecco arrivare l’aggiornamento verso la finale

Mentre il Psg e l'Inter si avvicinano alla finale di Champions League, l'attenzione è concentrata anche sulle condizioni di Lautaro Martinez. Ecco l'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni fisiche, importante per le sorti della sfida. La soglia della finale si avvicina, e ogni dettaglio sulla forma dell’attaccante argentino diventa fondamentale per i tifosi e per i club.

Psg Inter è alle porte e proprio verso la finale di Champions League – come scrive La Gazzetta dello Sport quest'oggi – tutte le attenzioni sono rivolte verso Lautaro Martinez. Come sta il Toro? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri, vediamo un breve passaggio: LAUTARO INTER – «L'argentino è recuperato, avrebbe potuto giocare in caso di disperato bisogno, ma lo svolgimento dei fatti non ha imposto particolari accelerazioni.

