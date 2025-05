Psg allarme Kvaratskhelia per l’Inter | stop nel riscaldamento

Il PSG è in allarme per Kvaratskhelia, costretto a fermarsi nel riscaldamento prima della finale di Coppa di Francia. L'esterno georgiano, fondamentale per il Napoli, ha subito un infortunio che potrebbe influenzare il suo rendimento. Intanto, l’Inter cerca di lasciarsi alle spalle la delusione per la sconfitta nello scudetto, concentrandosi sulla ripresa e sulla sfida imminente.

L’esterno offensivo georgiano è stato costretto a fermarsi poco prima della finalissima di Coppa di Francia Archiviata la delusione per il modo con cui è stata persa la volata Scudetto contro il Napoli, l’Inter dovrà essere brava a resettare e a non disperdere importanti energie nervose in vista della finalissima di Champions League contro il Psg. Psg, allarme Kvaratskhelia per l’Inter: stop nel riscaldamento (LaPresse) – Calciomercato.it La lunga attesa è ormai cominciata per gli uomini di Inzaghi, non ancora per il Psg. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Psg, allarme Kvaratskhelia per l’Inter: stop nel riscaldamento

PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Il Paris Saint-Germain si prepara alla sfida decisiva contro l'Inter, affidandosi a un super Kvaratskhelia, autore di una doppietta contro l'Auxerre.

PSG-Inter, Kvaratskhelia: «Finale? Due e faremo di tutto per vincerle»

Kvaratskhelia, protagonista del PSG, non dimentica le sfide più importanti come la finale di Coppa di Francia e quella di Champions League contro l’Inter.

Inter, PSG in ansia per Kvaratskhelia: dato in formazione ma va in panchina, ecco perché

In casa PSG cresce l'apprensione per Khvicha Kvaratskhelia, inizialmente dato in campo, ma poi relegato in panchina.

