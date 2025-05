Provincia di Monza e Brianza meno soldi per le strade | tagliati quasi 4 milioni in due anni

La Provincia di Monza e Brianza subisce un taglio di quasi 3,7 milioni di euro in due anni, riducendo drasticamente i fondi destinati alla manutenzione delle strade. Il Partito Democratico denuncia un danno significativo che mette a rischio la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture locali, evidenziando l’impatto di scelte nazionali su territori già in difficoltà .

Monza – Una sforbiciata da 3,7 milioni in due anni. Tanto perderà la Provincia di Monza e Brianza a causa dei tagli ai fondi per la manutenzione delle strade provinciali previsti nella legge di Bilancio e nel decreto Milleproroghe. A lanciare l’allarme è il Partito Democratico, che parla senza mezzi termini di “ennesimo attacco all’autonomia dei territori” da parte del Governo. Il quadro è chiaro: nel biennio 2025-2026, a fronte dei 5,3 milioni di euro inizialmente previsti per la manutenzione della rete viaria, il 70% delle risorse verrà tagliato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Provincia di Monza e Brianza, meno soldi per le strade: tagliati quasi 4 milioni in due anni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Per una mammografia si aspettano 384 giorni, se paghi 9. Se curarsi è sempre più un lusso: ecco i tempi per visite ed esami a Monza e in Brianza

In Brianza, la salute diventa un lusso: per una mammografia si attendono 384 giorni, pagando 9 euro. Questi lunghissimi tempi di attesa per visite ed esami evidenziano un paradosso in una delle province più prospere d'Italia, dove il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, sembra svanire in un labirinto burocratico che penalizza i pazienti.

A Monza e in Brianza sono previste (ancora) piogge: ecco cosa succederÃ

A Monza e in Brianza, il meteo si prepara a riservare sorprese nei prossimi giorni, tra piogge e schiarite alternate.

Cesano Maderno (Monza e Brianza), una 14enne muore travolta da un treno

Una tragedia ha scosso Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita travolta da un treno.

La provincia di Monza e Brianza tornerà sotto Milano - TGN 31/10/2012

Video La provincia di Monza e Brianza tornerà sotto Milano - TGN 31/10/2012 Video La provincia di Monza e Brianza tornerà sotto Milano - TGN 31/10/2012

Ne parlano su altre fonti

Provincia di Monza e Brianza, meno soldi per le strade: tagliati quasi 4 milioni in due anni; PRESENTATO IN AUTODROMO IL MONZA SPORT FESTIVAL; Gite con il cane in Brianza: 5 percorsi pet friendly da non perdere; Quanti artigiani italiani resteranno in Brianza fra 20, 50 e 100 anni? La risposta dell'intelligenza artificiale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Provincia di Monza e Brianza, meno soldi per le strade: tagliati quasi 4 milioni in due anni

Scrive ilgiorno.it: Calano i fondi dal Governo, la sforbiciata riguarda le risorse legate alla manutenzione della rete viaria. La denuncia del Pd: “A rischio gli interventi già programmati. È l’ennesimo attacco al territ ...

I dipendenti biellesi lavorano di più, ma guadagnano meno

Si legge su laprovinciadibiella.it: I dipendenti biellesi lavorano di più, ma guadagnano meno. Secondi in tutta Italia per giorni lavorati, per busta paga appena 26esimi.

Monza e Brianza: Pil e consumi rallentano, segno meno per l’artigianato

ilcittadinomb.it scrive: Monza e Brianza: crollano i prestiti alle ... artigiane mostrano un andamento positivo. Nella provincia brianzola si registrano 75 attività in meno (-0,3%). «La situazione economica è migliore ...