Provano a rubare uno scooter da 4000 euro poliziotto fuori servizio li blocca sulla spiaggia a Catania

Un poliziotto fuori servizio a Catania interrompe un furto di scooter da 4000 euro sulla spiaggia della Playa, fermando due uomini intenti a commettere il reato. L'intervento tempestivo ha evitato il furto e portato alla loro denuncia per tentato furto aggravato, dimostrando come la guardia e la prontezza possano fare la differenza anche fuori dal servizio.

Un poliziotto fuori servizio a Catania sventa un furto di scooter sulla Playa. Due uomini denunciati per tentato furto aggravato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Provano a rubare uno scooter da 4000 euro, poliziotto fuori servizio li blocca sulla spiaggia a Catania

Argomenti simili trattati di recente

Tentano di rubare un scooter elettrico alla Plaia, ladri bloccati da un poliziotto libero dal servizio

Durante una passeggiata sul litorale di Catania, un poliziotto libero dal servizio ha assistito a un tentativo di furto di uno scooter elettrico.

Terravecchia. Sorpresi a rubare sabbia e calcinacci nel fiume Nicà, tre arresti e condanna immediata

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri Forestali di Cirò mentre rubavano sabbia e calcinacci dall'alveo del fiume Nicà.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna a far discutere grazie a nuove analisi del Dna. I pm puntano a rinforzare le prove contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare il misterioso "Ignoto 2".

HO LA SORELLA PIÚ BELLA D'ITALIA!? ?? #SHORTS

Video HO LA SORELLA PIÚ BELLA D'ITALIA!? ?? #SHORTS Video HO LA SORELLA PIÚ BELLA D'ITALIA!? ?? #SHORTS

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania, provano a rubare uno scooter in centro in pieno giorno: arrestati due minori

Segnala meridionews.it: Hanno adocchiato uno scooter, parcheggiato nel centro storico di Catania e, in pieno giorno, hanno tentato di rubarlo. Il piano di due catanesi 17enni è, però, sfumato perché entrambi sono ...