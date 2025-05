Pronostico Villarreal-Siviglia | sesta di fila per la Champions

Villarreal e Siviglia si fronteggiano nella trentottesima giornata della Liga, con il Villarreal in bilico tra prepararsi alla Champions League e conquistare la sesta vittoria consecutiva. Una sfida che promette spettacolo, con entrambe le squadre determinate a chiudere al meglio un anno eccezionale. Ecco tutte le informazioni su formazioni, pronostico e dove vederla.

Villarreal-Siviglia è una gara della trentottesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico La sesta vittoria di fila per chiudere alla grandissima un anno straordinario brindando alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Villarreal, contro ogni pronostico, chiuderĂ la sua stagione al quinto posto. E andrĂ nella massima competizione europea. Incredibile. Nessuno se lo aspettava, ovviamente.

