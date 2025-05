Pronostico Southampton-Arsenal | goleada per il secondo posto solitario

Il match Southampton-Arsenal, valido per la trentottesima giornata di Premier League, rappresenta un’occasione importante per l'Arsenal di consolidare il secondo posto solitario in classifica. Gara dominata dalle motivazioni, con i Gunners favoriti dopo un’annata complicata per gli Southampton. Diretta domenica alle 17:00, analizziamo probabili formazioni e pronostico per un match che potrebbe sancire la conclusione positiva di una stagione importante.

Southampton-Arsenal è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una vittoria contro la squadra che ha peggio fatto nel corso dell’anno per chiudere al secondo posto in classifica solitario. L’obiettivo dell’Arsenal di Arteta, dopo aver brindato al posto Champions League la scorsa settimana, è chiaro. Pronostico Southampton-Arsenal: goleada per il secondo posto solitario (Lapresse) – Ilveggente.it Il Southampton – che ha incredibilmente fermato il Manchester City costretto nell’ultima giornata dell’anno a giocare per vincere e rimanere nelle prime cinque – non può fare paura ai Gunners in nessun modo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Southampton-Arsenal: goleada per il secondo posto solitario

Leggi anche questi approfondimenti

Pronostico Parma-Napoli: vietato sprecare il secondo bonus

Parma-Napoli, in programma domenica alle 20:45, è una sfida cruciale per la trentasettesima giornata di Serie A.

Pronostico Al Wehda-Al Hilal: vittoria e secondo posto

L'incontro tra Al Wehda e Al Hilal, valido per la trentatreesima giornata della massima serie saudita, vede i due club affrontarsi con obiettivi diversi: Al Hilal punta alla vittoria per mantenere il secondo posto, mentre Al Wehda cerca di contendere punti e prestigio.

Pronostico AZ Alkmaar-Heerenveen: in campionato finì in goleada

L'incontro AZ Alkmaar-Heerenveen, valido per i playoff di Eredivisie, si preannuncia scoppiettante dopo la goleada nel precedente confronto.

¿De verdad tocó Rice 2 veces la pelota en el primer gol del Arsenal contra el Real Madrid?

Video ¿De verdad tocó Rice 2 veces la pelota en el primer gol del Arsenal contra el Real Madrid? Video ¿De verdad tocó Rice 2 veces la pelota en el primer gol del Arsenal contra el Real Madrid?

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronostico Southampton-Arsenal: goleada per il secondo posto solitario

Come scrive ilveggente.it: Southampton-Arsenal è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una vittoria contro la squadra che ha peg ...