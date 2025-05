Pronostico Girona-Atletico Madrid | vittoria per il terzo posto

Il match Girona-Atletico Madrid, ultima giornata della Liga, assegna obiettivi importanti: per il Girona la corsa al terzo posto, mentre l'Atletico cerca di chiudere una stagione senza trofei. Dopo un'annata deludente, i biancorossi vogliono terminare con dignitĂ . Ecco il pronostico e le formazioni per una sfida che promette emozioni e scena finale di un anno difficile.

In quel momento dell'annata, infatti, la truppa di Simeone era in corsa per i quarti di finale di Champions League, per la Coppa del Re e anche per la Liga.