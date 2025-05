Progettare il disordine aiuta a liberare la città dalla sua rigidità disumana

Progettare il disordine può liberare le città dalla loro rigidità disumana, rendendole più vivibili e autentiche. Dopo decenni di ossessione per l’efficienza e il controllo, le metropoli rischiano di diventare ambienti sterili, pensati più per il consumo che per l’incontro. Solo abbracciando la spontaneità e il caos possiamo ridare vita e anima alle nostre città.

Per decenni abbiamo lodato l’ossessione per il controllo urbano: città efficienti, sorvegliate, funzionali, ripulite da ogni deviazione. Ma proprio in nome di quell’ordine, oggi le metropoli rischiano di diventare sterili: spazi disegnati per il consumo più che per l’incontro, dove l’imprevisto è trattato come un errore. Contro questa deriva, Progettare il disordine — il saggio firmato da Pablo Sendra con Richard Sennett — propone una visione alternativa: un’urbanistica che non teme la complessità, ma la accoglie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Progettare il disordine aiuta a liberare la città dalla sua rigidità disumana

Approfondisci con questi articoli

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano

La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annuncia un piano innovativo per combattere le dipendenze giovanili, con un investimento di un milione di euro.

Hamas rilascia ostaggio Edan Alexander dopo accordo con Trump, il soldato israelo-americano dell'Idf era stato rapito il 7 ottobre 2023: "Negoziati seri per liberare gli altri" - VIDEO

Hamas ha rilasciato l'ostaggio Edan Alexander dopo un accordo con l'ex presidente Trump. Il soldato israelo-americano dell'IDF era stato rapito il 7 ottobre 2023.

Liberarsi degli oggetti e lasciar andare il passato. Una mia riflessione.

Video Liberarsi degli oggetti e lasciar andare il passato. Una mia riflessione. Video Liberarsi degli oggetti e lasciar andare il passato. Una mia riflessione.

Su questo argomento da altre fonti

Il nuovo update di Xbox in Alpha introduce una funzionalità che aiuta a liberare spazio sull'SSD

msn.com scrive: L'ultimo aggiornamento Alpha di Xbox per gli iscritti al programma Insider ha introdotto una nuova funzionalità che potrebbe aiutare alcuni giocatori a liberare spazio sull'SSD della propria ...