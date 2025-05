Prof ssa aggredita al Parco Prato; ex compagno arrestato dopo coraggioso intervento di tre cittadini stranieri

Martedì mattina al Parco Prato di Prato si è evitata una tragedia: una docente di 52 anni è stata aggredita dal suo ex compagno, ma grazie al coraggioso intervento di tre cittadini stranieri, è stato possibile fermare l'uomo e salvarla. L'aggressore è stato arrestato poco dopo dai carabinieri.

