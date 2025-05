Processo omicidio Caputo condanna ridotta dalla Corte d' Appello di Bari

La Corte d'Appello di Bari ha ridotto a 13 anni la pena per Piero Canonico, condannato per l'omicidio di Vito Caputo e il tentato omicidio di Fabio Chiarelli. La sentenza, aggiornata rispetto agli 18 anni del primo grado, segna una svolta nel processo, evidenziando l’importanza delle valutazioni giudiziarie nella definizione della giustizia.

La Corte d'Appello di Bari ha ridotto a 13 anni di reclusione (dai 18 del primo grado, in abbreviato) la condanna nei confronti del 28enne Piero Canonico, imputato per l'omicidio del 29enne Vito Caputo e per il tentato omicidio di Fabio Chiarelli. Lo riporta l'Ansa. I fatti risalgono al tardo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Processo omicidio Caputo, condanna ridotta dalla Corte d'Appello di Bari

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Bologna, confermata condanna a 24 anni per l’ex concorrente de L’Eredità per l’omicidio del padre

La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti, ex concorrente de "L'Eredità ", accusato dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre.

Grosseto, corriere scomparso sull’Amiata: tre uomini a processo per l’omicidio di Del Rio

Grosseto si prepara a un processo che scuote la comunitĂ : tre uomini sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio, scomparso sull'Amiata.

Testimone corrotto al processo per omicidio, pizzo ai commercianti: 11 arresti nel clan D’Alessandro

Nel cuore di Castellammare di Stabia, un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 11 membri del clan D'Alessandro, accusati di corruzione di un testimone in un processo per omicidio.

Omicidio Loris, confermata condanna a 30 anni. Veronica urla al suocero: "Ti ammazzo"

Video Omicidio Loris, confermata condanna a 30 anni. Veronica urla al suocero: "Ti ammazzo" Video Omicidio Loris, confermata condanna a 30 anni. Veronica urla al suocero: "Ti ammazzo"

Se ne parla anche su altri siti

Processo omicidio Caputo, condanna ridotta dalla Corte d'Appello di Bari

Segnala baritoday.it: I giudici hanno inflitto 13 anni di reclusione al 28enne Piero Canonico, imputato per l'omicidio del 29enne Vito Caputo e per il tentato omicidio di Fabio Chiarelli, avvenuti il 16 marzo 2023 a Capurs ...

Omicidio dopo inseguimento in auto, condanna ridotta in appello

rainews.it scrive: Inflitti 13 anni di carcere a Piero Canonico, in primo grado era stato condannato a 18. I fatti risalgono al 2023 ...

Corte d’appello di bari riduce a 13 anni la condanna per omicidio a capurso

Riporta gaeta.it: La corte d’appello di Bari riduce la pena a 13 anni per Piero Canonico, condannato per omicidio e tentato omicidio a Capurso nel 2023, in una vicenda legata a gelosia e violenta rissa.