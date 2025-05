Pro Recco-Radnicki oggi EuroCup 2025 pallanuoto | orario finale di ritorno tv streaming

Si terrà a Sori, in Liguria,  il secondo ed ultimo atto della finale dell’ Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: oggi, sabato 24 maggio, alle ore 19.00, si giocherà il match di ritorno tra i padroni di casa della Pro Recco ed i serbi del Radnicki. La Pro Recco partirà con i quattro gol di margine ottenuti grazie alla vittoria all’andata per 12-16 in casa dei serbi del Radnicki, giustizieri del Brescia nei quarti di finale: i liguri sono alla ricerca della prima Euro Cup della loro storia, per completare una stagione perfetta dopo i successi in Coppa Italia ed in campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pro Recco-Radnicki oggi, EuroCup 2025 pallanuoto: orario finale di ritorno, tv, streaming

LIVE Radnicki-Pro Recco 12-16 EuroCup 2025 in DIRETTA: vittoria firmata da Di Fulvio con 5 goal!

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.18 Di Fulvio trascina in rimonta la Pro ...

Eurocup: Pro Recco corsara in casa del Radnicki

Secondo liguriasport.com: La Pro Recco gela il catino di Kragujevac aggiudicandosi la finale di andata di Euro Cup: i biancocelesti battono il Radnicki per 12-16 con uno strepitoso Di Fulvio, autore di cinque reti. Sotto di tr ...