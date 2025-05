Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi sabato 24 maggio 2025 | nuvole e qualche temporale

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio di oggi, sabato 24 maggio 2025, segnano nuvole, alcuni temporali e schiarite. Dopo un inizio summarico, il tempo continuerà a oscillare tra pioggia e spazi di miglioramento. Ecco cosa aspettarsi per questa giornata nel territorio. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Nuvole, schiarite e qualche temporale nella giornata di sabato 22 maggio 2025, a Roma e nel Lazio: che tempo fa oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi sabato 24 maggio 2025: nuvole e qualche temporale

Altre letture consigliate

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi, giovedì 15 maggio 2025: nuvole e temperature stabili

Oggi, giovedì 15 maggio 2025, a Roma e nel Lazio il tempo si presenta con nuvole e temperature stabili.

Previsioni Meteo Roma 13 Maggio 2025

Il 13 maggio 2025 a Roma si prevede un mattino asciutto con cieli sereni, ma nel pomeriggio è attesa una crescente instabilità , con possibilità di acquazzoni.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per la pioggia oggi e domani, 15 e 16 maggio: ecco dove

Un'allerta meteo gialla è stata emessa per Roma e il Lazio per oggi e domani, 15 e 16 maggio 2025. La pioggia, prevista a partire dal pomeriggio, potrebbe interessare diverse aree.

Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 29 maggio 2023: tornano piogge e temporalicontinua

Video Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 29 maggio 2023: tornano piogge e temporalicontinua Video Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 29 maggio 2023: tornano piogge e temporalicontinua

Se ne parla anche su altri siti

Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi, giovedì 15 maggio 2025: nuvole e temperature stabili; Meteo Roma, le previsioni per la giornata odierna; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo Roma – Possibili acquazzoni e temporali fino a domani, a seguire fase più stabile e clima quasi estivo

Da centrometeoitaliano.it: Meteo Roma - Tempo instabile e clima fresco tra oggi e domani con possibili acquazzoni e temporali, da domenica in arrivo assaggio d'estate ...

Previsioni meteo Roma e Lazio 7 maggio: ancora pioggia, brusco calo delle temperature

Lo riporta fanpage.it: Ancora piogge oggi in tutto il Lazio: precipitazioni sono attese su tutta la regione, anche se meno consistenti di quelle che si sono avute nei giorni ...

Meteo Roma: oggi nubi sparse, Domenica 25 e Lunedì 26 poco nuvoloso

Scrive ilmeteo.it: Roma, previsioni meteo per il 24/05/2025. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima di 13°C e massima di 23°C ...