Prevenzione e gestione dell' emergenze giornata formativa con i vigili del fuoco

Una giornata formativa dedicata a prevenzione e gestione delle emergenze, realizzata in collaborazione con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e conoscenze fondamentali, con un focus sulla prevenzione come prima linea di protezione, per affrontare efficacemente situazioni di rischio e garantire la sicurezza di tutti.

Fornire strumenti pratici e conoscenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza, puntando sulla prevenzione come primo vero strumento di protezione, è stato l'obiettivo dell'incontro promosso in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria.

