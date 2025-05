Prevenzione cardiovascolare open day con visite gratuite e consulenze specialistiche

Partecipa all'Open Day sulla prevenzione cardiovascolare, con visite gratuite e consulenze specialistiche. Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in Italia e nel mondo, causando morbosità e disabilità . Le Aziende Sanitarie ferraresi aderiscono all'iniziativa promossa da Fondazione Onda, per sensibilizzare e promuovere la prevenzione attraverso controlli e informazione.

Scopri altri approfondimenti

Visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare: open day per le donne in menopausa all’ospedale di Lanciano

Il 27 maggio, l'ospedale "Renzetti" di Lanciano ospiterà un open day dedicato alla salute cardiovascolare delle donne in menopausa.

Vieni a scoprire l'importanza della prevenzione cardiovascolare durante l’Open Day dedicato alle donne in menopausa, martedì 27 maggio all’ospedale “Renzetti” di Lanciano.

Open Day prevenzione cardiovascolare: il “Frangipane” apre le porte

Il 27 maggio 2025, l’Open Day sulla prevenzione cardiovascolare apre le porte presso il P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpinia.

Open day prevenzione cardiovascolare femminile

