Presidio della Flai Cgil in piazza per la sicurezza del lavoro in agricoltura

Lunedì 26 maggio alle 10:30, la Flai Cgil di Ravenna, insieme alle altre sedi regionali, organizza un presidio davanti alla Prefettura di Forlì per rivendicare – a livello nazionale – il rispetto della Legge 199, per garantire maggiore sicurezza e tutela nel settore agricolo. Un gesto di mobilitazione per rafforzare diritti e condizioni di lavoro in un settore fondamentale per l’economia locale.

