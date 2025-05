Presidente campione d’Italia | Conte lavori a Castel Volturno preghiera per Daniele e visita papale

Il presidente del club campione d’Italia ha elogiato Conte, definendolo fondamentale e una figura che va oltre l’allenatore. Ricordando il ruolo di Conte anche come uomo, ha menzionato lavori a Castel Volturno, una preghiera per Daniele e la visita papale. L’intervista alla radio ufficiale ha evidenziato l’entusiasmo per i successi della squadra e l’importanza del tecnico nel progetto vincente.

Il presidente del club campione d'Italia ha espresso il proprio entusiasmo durante un'intervista alla radio ufficiale del club, Crc, sottolineando il ruolo fondamentale del tecnico. Durante la trasmissione, ha ricordato come Conte rappresenti non solo un eccellente allenatore, ma anche un uomo capace di ispirare e sorprendere continuamente. Una riflessione sul mister Nel corso della .

