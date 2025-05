Presentato l’Abruzzo Pride | un mese di eventi in tutte le province

L’Abruzzo Pride torna nel 2025 con un mese di eventi nelle quattro province della regione. Promosso da sette associazioni, tra cui Arcigay Chieti Sylvia Rivera, Arcigay L’Aquila e altre realtà locali, l’evento mira a celebrare i diritti e l’inclusione, coinvolgendo tutta la comunità in iniziative che promuovono rispetto, libertà e visibilità per le persone LGBTQ+.

L’Abruzzo Pride torna nel 2025 con un mese di eventiin tutte le quattro province. A portarlo sono le sette associazioni Arcigay Chieti Sylvia Rivera, Arcigay «K. H. Ulrichs» L’Aquila, Arcigay Teramo La Virtuosa, Jonathan – Diritti in Movimento,Marsica LGBT, Mazì – Arcigay Pescara e Presenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Presentato l’Abruzzo Pride: un mese di eventi in tutte le province

