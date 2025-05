Premio Nazionale Angelo Vassallo Sindaco Pescatore a Roma studenti premiati per progetti su legalità e ambiente

A Roma, alla quinta edizione del Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, studenti premiati per progetti su legalità e ambiente. L’evento, promosso dalla Fondazione Vassallo e altre realtà, valorizza iniziative giovanili che promuovono valori etici e sostenibili, coinvolgendo le scuole in un percorso di sensibilizzazione e impegno civico per un futuro più giusto e green.

ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Valentini si è svolta la V edizione del Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo in collaborazione con l’Associazione Battiti di Pesca e con il supporto di Acqua Sì. Un concorso che, per l’anno scolastico 20242025, ha coinvolto migliaia di studenti italiani, premiando i progetti più significativi in tema di educazione civica, legalità e sostenibilità ambientale. La Consigliera delegata al patrimonio e bilancio, Cristina Michetelli, ha portato i saluti istituzionali di Città metropolitana e del Sindaco Roberto Gualtieri, accogliendo nell’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” il Presidente della Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, Dario Vassallo insieme al Vicepresidente Massimo Vassallo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, a Roma studenti premiati per progetti su legalità e ambiente

