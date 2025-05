Premio forlivese nella nautica Stella della vela al Cantiere del Pardo

Il Cantiere del Pardo di Forlì è stato premiato con il prestigioso "Barca dell’anno – Trofeo Confindustria Nautica" per il suo Grand Soleil 44 Performance. L’evento, parte della 31ª edizione del Velista dell’Anno FIV - Stelle della Vela, si è svolto a Villa Miani a Roma, riconoscendo l’eccellenza italiana nella nautica e nel design.

