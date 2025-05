Premier bulgaro Zhelyazkov ricevuto in Vaticano da Leone XIV poi l' omaggio a tomba Papa Francesco

Il premier bulgaro Zhelyazkov, in visita a Roma, è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Vaticano. Successivamente ha reso omaggio alle tombe di Papa Francesco e Giovanni Paolo II e ha visitato la Basilica di San Clemente, dove si trova il sepolcro di San Cirillo, evidenziando l'importanza delle relazioni diplomatiche e della fede. (Agenzia Vista, 24 maggio 2025)

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2025 Il premier bulgaro Zhelyazkov, in visita a Roma, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Poi si è recatp sulle tombe di PApa Francesco e Giovanni Paolo II per omaggiarle, infine ha visitato la Basilica di San Clemente dove è situato il sepolcro di San Cirillo, che insieme al fratello Metodio è il patrono della Bulgaria e custode della cultura slava. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

