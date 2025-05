Pregiudicati sempre al bancone chiosco del quartiere San Giorgio chiuso a Caltagirone

Il chiosco nel quartiere San Giorgio di Caltagirone, noto punto di ritrovo per pregiudicati, è stato chiuso per sette giorni dalla Polizia. La misura mira a garantirne la sicurezza, contrastando l’abitudine di frequentazioni malsane e contribuendo a restituire serenità alla comunità locale.

Un chiosco di Caltagirone è stato chiuso per 7 giorni dalla Polizia per essere un ritrovo abituale di pregiudicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pregiudicati sempre al bancone, chiosco del quartiere San Giorgio chiuso a Caltagirone

Argomenti simili trattati di recente

Chiuso un chiosco frequentato da pregiudicati: non potrà lavorare per sette giorni

Dopo aver riscontrato che un chiosco nel quartiere San Giorgio fosse frequentato da pregiudicati, gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno sospeso l’attività per sette giorni.

Stadio, il circolo Pd del quartiere insiste su viabilità e mobilità, Rizza: "Una ztl residenti per chi abita nella zona"

Il circolo del Partito Democratico del quartiere, guidato da Davide Rizza, si concentra su viabilità e mobilità, proponendo una ZTL per i residenti.

Partecipazione: eletta a Viserba mare la seconda presidente dei Forum deliberativi di quartiere

A Viserba Mare, Eleonora Giovanardi è stata eletta seconda presidente del Forum deliberativo di quartiere, consolidando la partecipazione attiva dei cittadini nella governance locale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pregiudicati sempre al bancone, chiosco del quartiere San Giorgio chiuso a Caltagirone

Segnala virgilio.it: Un chiosco di Caltagirone è stato chiuso per 7 giorni dalla Polizia per essere un ritrovo abituale di pregiudicati.

Chiuso chiosco a Caltagirone: era diventato ritrovo abituale di pregiudicati

Si legge su newsicilia.it: CALTAGIRONE - La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un chiosco situato nel quartiere San Giorgio di Caltagirone, ritenuto punto di ...

Sospesa attività di un chiosco-bar: era ritrovo abituale di pregiudicati

Riporta newsicilia.it: CATANIA – La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar di via dei Calici, nel quartiere San Giorgio, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di ...