Segui in diretta Livorno-Bra, primo round della semifinale della Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo le vittorie contro Sambenedettese e Forlì, affrontano il Bra all’Armando Picchi alle 20.30, cercando di mettere un passo avanti verso la finale e la conquista del titolo. Un match decisivo per la stagione dei livornesi, pronti a dare il massimo.

Primo round della semifinale della Poule scudetto di serie D. Il Livorno, dopo aver battuto Sambenedettese e Forlì nel triangolare, affronterà il Bra, con la gara di andata in programma all'Armando Picchi (fischio d'inizio alle 20.30). Un match in cui gli amaranto andranno alla ricerca della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Poule scudetto serie D, Livorno-Bra in diretta. LIVE

Inizia con una vittoria il cammino del Livorno nella Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo una rimonta entusiasmante, superano la Sambenedettese per 2-3 allo stadio Riviera delle Palme.

Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva

Inizia con il piede giusto il cammino del Livorno nella Poule Scudetto di Serie D. Gli amaranto hanno rimontato e battuto la Sambenedettese per 2-3 al Riviera delle Palme, preparandosi ora per la sfida decisiva contro il Forlì.

Oggi si apre la Poule Scudetto di Serie D con un attesissimo match tra Livorno e Sambenedettese, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme.

11 MAGGIO 2025 POULE SCUDETTO SERIE D; CASARANO SIRACUSA 1 3

Video 11 MAGGIO 2025 POULE SCUDETTO SERIE D; CASARANO SIRACUSA 1 3 Video 11 MAGGIO 2025 POULE SCUDETTO SERIE D; CASARANO SIRACUSA 1 3

