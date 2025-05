Poule scudetto serie D Livorno-Bra 2-1 | rimonta amaranto Rossetti e Dionisi ribaltano i giallorossi

Il Livorno, all’Armando Picchi, supera il Bra 2-1 in rimonta nella semifinale di andata della Poule scudetto di serie D. Con due risultati su tre nel ritorno, gli amaranto si avvicinano alla finale. Reti di Rossetti e Dionisi ribaltano il giallorossi, rendendo il primo round intenso e promettente per la squadra livornese nella corsa al titolo.

