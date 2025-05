Poule scudetto serie D | Livorno-Bra 2-1 le pagelle | Rossetti leone in mezzo brilla Bellini

Il Livorno conquista la semifinale di andata della Poule scudetto di serie D, battendo il Bra 2-1 all'Armando Picchi. In rimonta, gli amaranto ribaltano il vantaggio iniziale di Aloia con le reti di Rossetti e Dionisi, dimostrando carattere e determinazione. Una partita ricca di emozioni, in cui i protagonisti come Rossetti, Leone e Bellini brillano sul campo.

Il Livorno, in rimonta, fa sua la semifinale di andata della Poule scudetto di serie D. Gli amaranto, all'Armando Picchi, hanno superato per 2-1 il Bra grazie alle reti di Rossetti e Dionisi, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio giallorosso firmato da Aloia. La formazione di Paolo Indiani.

Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva

Inizia con una vittoria il cammino del Livorno nella Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo una rimonta entusiasmante, superano la Sambenedettese per 2-3 allo stadio Riviera delle Palme.

Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva

Inizia con il piede giusto il cammino del Livorno nella Poule Scudetto di Serie D. Gli amaranto hanno rimontato e battuto la Sambenedettese per 2-3 al Riviera delle Palme, preparandosi ora per la sfida decisiva contro il Forlì.

Poule scudetto serie D, Sambenedettese-Livorno in diretta. LIVE

Oggi si apre la Poule Scudetto di Serie D con un attesissimo match tra Livorno e Sambenedettese, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme.

