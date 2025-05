Poule scudetto serie D | Livorno-Bra 2-1 le pagelle | Rossetti leone in mezzo brilla Bellini

Il Livorno vince 2-1 contro il Bra nella semifinale di andata della Poule scudetto di Serie D. Rossetti e Dionisi segnano dopo il vantaggio iniziale di Aloia, permettendo agli amaranto di ottenere un risultato favorevole. In campo, brillano Rossetti, Leone e Bellini, mentre la formazione di Paolo Indiani si prepara per la gara di ritorno, portando avanti le strategie per conquistare la finale.

Il Livorno, in rimonta, fa sua la semifinale di andata della Poule scudetto di serie D. Gli amaranto, all'Armando Picchi, hanno superato per 2-1 il Bra grazie alle reti di Rossetti e Dionisi, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio giallorosso firmato da Aloia. La formazione di Paolo Indiani. 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Poule scudetto serie D | Livorno-Bra 2-1, le pagelle: Rossetti leone, in mezzo brilla Bellini

