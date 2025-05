Posteggio per disabili sul marciapiede in corso Umberto I a Montesilvano un cittadino | Uno scempio FOTO

Un parcheggio per disabili sul marciapiede di Corso Umberto I a Montesilvano è diventato un vero e proprio scempio visivo. Le immagini parlano da sole, sollevando il dubbio che chi ha ideato questa soluzione possa essere, paradossalmente, una persona con disabilità. Un grave esempio di malagestione e insensibilità che danneggia la sicurezza e la dignità dei cittadini.

«Sebbene le immagini allegate si commentino da sole viene da chiedersi se chi ha concepito tale scempio non sia, effettivamente, "disabile": a Montesilvano, nel tratto di corso Umberto I compreso tra la rotatoria della stazione e l'incrocio con viale Europa, dopo aver praticamente eliminato ogni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Posteggio per disabili sul marciapiede in corso Umberto I a Montesilvano, un cittadino: "Uno scempio" [FOTO]

Scopriamo il progetto ‘marciapiede didattico’

Come scrive msn.com: Da molti anni la nostra scuola ospita il progetto ‘Marciapiede didattico’, coordinato ... scale, e bagni per disabili inadeguati. "Mi sono trovato – ha detto – in un locale il cui bagno ...

"Nel parcheggio per disabili viene ostruito lo scivolo per salire sul marciapiede"

Scrive forlitoday.it: "Da qualche giorno è stata fatta questa segnaletica per un parcheggio disabili , cioè un disabile parcheggia e si ostruisce da solo lo scivolo che gli servirebbe per salire sul marciapiede.