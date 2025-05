Ponteggi irregolari lavori alla palestra fermi al palo

Da mercoledì mattina, tutta la palestra del Polo Scolastico Superiore di Codigoro è sotto sequestro a causa di ponteggi irregolari e non conformi alle norme di sicurezza, come riscontrato da un ispettore dell’Ausl. I lavori di ristrutturazione sono stati sospesi, lasciando l’impianto sportivo inattivo, in attesa di aggiornamenti e interventi correttivi.

Tutta la palestra del Polo Scolastico Superiore di Codigoro è sotto sequestro da mercoledì mattina. Il motivo sembra sia dovuto ad una collocazione non rispettosa delle norme di sicurezza di alcuni ponteggi sulla quale è intervenuto un ispettore dell’Ausl. Il grande impianto sportivo di proprietà della Provincia è oggetto di corposi interventi di adeguamento normativo, sismico e di efficientamento energetico, nonchè di ristrutturazione, grazie ad un progetto candidato ai fondi del Pnrr. Nel prosieguo dei lavori, iniziati da tempo, la ditta aveva riscontrato che una parte della copertura era in eternit ed ha chiesto l’intervento di un’impresa specializzata nella rimozione di quesito particolare materiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponteggi irregolari, lavori alla palestra fermi al palo

