Ponte sullo Stretto Mit | Allo studio più rigidi modelli antimafia

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti annuncia l’adozione di modelli antimafia più rigorosi per il ponte sullo Stretto di Messina, in risposta alle richieste di maggiore sicurezza. La decisione segue l’intervento del Quirinale e mira a garantire trasparenza e legalità nell’opera, rafforzando i controlli e prevenendo infiltrazioni mafiose.

(Adnkronos) – Per il ponte sullo Stretto di Messina, sono allo studio "più rigidi e rigorosi modelli antimafia". Ad assicurarlo è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La nota arriva dopo l'intervento del Quirinale per chiarire lo stop alla norma sui controlli antimafia relativa al Ponte, originariamente inserita nel decreto legge Infrastrutture approvato in Consiglio . L'articolo Ponte sullo Stretto, Mit: “Allo studio più rigidi modelli antimafia” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ponte sullo Stretto, Mit: “Allo studio più rigidi modelli antimafia”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Ponte sullo Stretto, dal Mit in arrivo il nuovo piano anti-mafia

Il Ponte sullo Stretto, simbolo di innovazione e progresso, sarà anche un importante strumento di lotta alle mafie.

Ponte sullo Stretto, il Mit: "Sarà modello di scrupolosa lotta alle mafie"

Il Ponte sullo Stretto rappresenta non solo un capolavoro di ingegneria, ma anche un simbolo di lotta alle mafie.

Rilievi del Colle sulla norma antimafia del Ponte sullo Stretto. “Stupore” al Mit

Il rilievo del Colle sulla norma antimafia del ponte sullo Stretto ha generato sorpresa e amarezza al Mit, dove ufficialmente si tace.

Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Approccio serio, studio di fattibilità entro la primavera 2022"

Video Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Approccio serio, studio di fattibilità entro la primavera 2022" Video Ponte sullo Stretto, Giovannini: "Approccio serio, studio di fattibilità entro la primavera 2022"

Ne parlano su altre fonti

Prevenzione antimafia e grandi opere: Salvini convoca riunione al Mit per il Ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto, dal Mit un nuovo piano anti-mafia; Ponte sullo Stretto, dal Mit in arrivo il nuovo piano anti-mafia; Matteo Salvini: Ponte sullo Stretto pronto nel 2032/ Riarmo UE? Assurdità, finanzieremmo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ponte sullo Stretto, Mit: "Allo studio più rigidi modelli antimafia"

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Per il ponte sullo Stretto di Messina, sono allo studio "più rigidi e rigorosi modelli antimafia". Ad assicurarlo è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La nota arriva dopo l'i ...

Mit, allo studio modelli antimafia più rigidi per il Ponte sullo stretto

Segnala ansa.it: Per il Ponte sullo stretto, sono "allo studio i più rigidi e rigorosi modelli antimafia, già adottati con successo per ricostruzione post terremoto, olimpiadi e nuovi ospedali calabresi".

Ponte sullo Stretto: il MIT verso controlli antimafia più rigidi con il modello Milano-Cortina

Da msn.com: L’esperienza dei controlli straordinari antimafia efficacemente sperimentati per Expo Milano e poi messi in campo per eventi quali le Olimpiadi ...