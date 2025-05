Ponte Rio Torto prove di carico Stop alle auto in mattinata

Oggi, dalle 8.30 alle 14.30, il viadotto lungo la Statale 12 – Nuova Estense sul Rio Torto a Serramazzoni sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare. La chiusura si rende necessaria per eseguire prove di carico finalizzate a verificare la stabilità del ponte in Bailey, garantendo la sicurezza e l'integrità della struttura.

Oggi chiusura temporanea dalle 8.30 alle 14.30 del viadotto lungo la Statale 12 – Nuova Estense sul Rio Torto in Comune di Serramazzoni. Il contenuto disagio, dovuto alla effettuazione di prove di carico per verificare la tenuta e stabilità del ponte in bailey che oggi unisce i due versanti separati dal corso d’acqua, è comunque di buon auspicio perché avvicina i tempi di riapertura definitiva del manufatto su entrambe le careggiate. "Al fine di poter riaprire al traffico entrambi i sensi di marcia del ponte – fa sapere ufficialmente Anas - verranno eseguite le prove di carico sull’impalcato che determinerà lo stop alla circolazione per i mezzi pesanti; inoltre, al fine di minimizzare l’impatto dei flussi veicolari sulla viabilità locale, la pianificazione ha tenuto in considerazione anche gli orari di transito del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte Rio Torto, prove di carico. Stop alle auto in mattinata

Leggi anche questi approfondimenti

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali

A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte

Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Maltempo,Milano: allagato ponte Lambro

Un violento nubifragio ha colpito Milano, causando allagamenti nel quartiere Ponte Lambro. Nella serata, sono stati registrati 60 mm di pioggia in sole due ore, provocando disagi significativi.

Video demolizione campata centrale del ponte sul Rio Torto a Serramazzoni

Video Video demolizione campata centrale del ponte sul Rio Torto a Serramazzoni Video Video demolizione campata centrale del ponte sul Rio Torto a Serramazzoni

Se ne parla anche su altri siti

Ponte Rio Torto, prove di carico. Stop alle auto in mattinata; Modena, sabato 24 maggio chiude per alcune ore il Ponte Estense sul rio Torto per prove di carico; Prove di carico, chiude domani il viadotto dell'Estense. Confermato il programma; Viadotto dell’Estense, domani chiusura di 6 ore per le prove di carico: si avvicina la riapertura completa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ponte Rio Torto, prove di carico. Stop alle auto in mattinata

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Oggi chiusura temporanea dalle 8.30 alle 14.30 del viadotto lungo la Statale 12 – Nuova Estense sul Rio Torto in Comune di Serramazzoni. Il contenuto disagio, dovuto alla effettuazione di prove di car ...

Riapertura anticipata del Ponte sul Rio Torto a Serramazzoni

temponews.it scrive: Anas ha concluso le verifiche e le prove di collaudo del ponte provvisorio e dalle ore 16:00 di oggi 24 aprile, riaprirà al traffico, in anticipo rispetto alle tempistiche programmate, il viadotto sul ...

Riapre anticipatamente il ponte sul Rio Torto lungo la SS12

Segnala sulpanaro.net: Anas ha concluso le verifiche e le prove di collaudo del ponte provvisorio e dalle ore 16:00 di oggi 24 aprile, riaprirà al traffico, in anticipo rispetto alle tempistiche programmate, il viadotto sul ...